Ucraina, la Cina ha evitato l'attacco nucleare di Putin: la rivelazione dell'Ft

Guerra Ucraina, le ultime notizie di oggi 5 luglio. «È in corso una guerra ibrida contro la Russia»: lo afferma Putin nel suo primo intervento dopo l'ammutinamento di Wagner. «Il popolo russo è unito come mai prima d'ora», ha aggiunto. Una giornalista russa di Novaya Gazeta è stata aggredita in Cecenia. Pistola alla tempia e percosse per Elena Milashina e un avvocato mentre andavano a un processo. Zelensky: 'le truppe russe stanno preparando pericolose provocazioni alla centrale di Zaporizhzhià. Mosca ha affermato che ' Kiev attaccherà la centrale di Zaporizhzhia stanottè. Gli ucraini hanno smentito: 'è falso, i russi hanno messo ordigni per darci la colpà.