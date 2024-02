Alessandra Todde: «In Sardegna rotto il tetto di cristallo. Abbiamo risposto ai manganelli con le matite»

Ringrazia tutti per l'attesa estanuante, ricorda di essere la prima presidente di regione donna in Sardegna e che «è stato rotto il tetto di cristallo dopo 75 anni». È felice, e non potrebbe essere altrimenti, Alessandra Todde dopo la vittoria alle elezioni regionali. «Siete stati 16 ore ad attendere il testa a testa che è stato lungo e faticoso. Ma come tutte le cose lunghe e faticose hanno dato un risultato importante. Sono orgogliosa di essere la prima donna presidente della regione. Dopo 75 anni siamo riusciti a rompere questo tetto di cristallo. Ringrazio anche tutte le donne della mia squadra per il ruolo che hanno avuto e per il compito che hanno svolto», sono state le sue prime parole in conferenza stampa. «Oggi si deve iniziare a lavorare per la Sardegna rendere pratico il nostro programma elettorale, partire dalla sanità, dall'assalto eolico e dai giovani che emigrano: vorremmo un'isola moderna pulita, meta per chi vuole vivere in un contesto del terzo millennio. Su questo ci impegneremo perché l'isola rinasca e cambi faccia».

Todde: «Alleanza M5S-Pd unica strada percorribile»

«Credo che la Sardegna non sia un laboratorio perché i sardi non sono delle cavie: sono stata contentissima di condividere questo passaggio con Giuseppe Conte ed Elly Schlein che mi hanno supportato per tutta la campagna, sono molto contenta che questo progetto di unione possa avere trovato in Sardegna un progetto solido per dimostrare che la nostra alleanza può funzionare», continua odde sottolineando che bisogna anche in altre realtà «creare un progetto solido che possa convincere un elettorato che vuole unità: credo che l'alleanza tra Pd e M5s sia l'unica strada percorribile».

«La Sardegna ha risposto ai manganelli con le matite»

«La Sardegna ha risposto ai manganelli con le matite», ha detto la neo presidente della Sardegna assicurando che la nuova Giunta «sarà di grande competenza». «Andrò anche in Abruzzo - afferma - a fare campagna elettorale.

Pd e M5S sono stati generosi con me e io andrò a fare campagna elettorale per loro. Per uscire a creare un progetto solido che possa convincere l'elettorato l'alleanza tra pd e M5S è l'unica strada. Briatore dice che non verrà in Sardegna perchè ho vinto io? È un problema suo. Noi riusciremo a campare lo stesso». E ancora: «Il contesto nazionale mi interessa fino a un certo punto ma c'è il fatto di aver visto che anche loro non sono imbattibili e che un segnale di cambiamento possa essere portato anche dalla Sardegna. È emersa un po' la strafottenza e l'arroganza credo, credo che dopo un po' stufi. Meloni è venuta qua convinta che avrebbe fatto una passeggiata di salute e invece...».