Arianna Meloni: «Il governo non sta sbagliando un colpo, Giorgia è un fenomeno ma siamo bravi anche noi»

«Il governo non sta sbagliando un colpo», parola di Arianna Meloni, sorella del premier Giorgia Meloni e responsabile nazionale per il tesseramento di Fratelli d'Italia. «Il governo sta andando bene, non sbaglia un colpo - ha detto Arianna Meloni nel suo intervento al congresso provinciale del partito a Salerno -. Va bene Giorgia è un fenomeno ma siamo bravi anche noi. Anche se provano ad attaccarci in ogni modo, anche sul terreno personale e se ogni giorno la salita sembra più dura. Il Governo sta lavorando senza sbagliare un colpo, sicuramente abbiamo smesso di buttare i soldi dalla finestra, ci siamo messi al lavoro aiutando le imprese, le famiglie, quello che rimangono indietro».



Arianna Meloni: «Nessuno avrebbe avuto il nostro coraggio»

«Abbiamo fondato un partito a 40 giorni dal voto.

Non credo che nessuno mai avrebbe avuto il coraggio di fare una cosa del genere. Dico la verità, io stessa ero un po' preoccupata. Mia sorella mi ha guardato e mi ha detto, "se torno in Parlamento io ci torno con i miei voti, torno con i voti di una comunità per rimettere in sicurezza la destra italiana e da lì rifondare un cammino che sia fatto veramente di valori, di persone che credono in qualcosa di bello"», ha detto Arianna Meloni a Salerno.

«Giorgia ma anche tutti noi non abbiamo mai avuto dubbi. Se dovevamo arrivare al governo ci dovevamo arrivare con i nostri voti, con le persone che credono davvero in noi. In tanti - ha aggiunto Arianna Meloni - pensano che dietro Giorgia non ci sia nessuno. Beh, non è così, lo dimostriamo oggi e lo abbiamo dimostrato nel lungo cammino che abbiamo fatto. Siamo militanti, ci sono centinaia di militanti che fanno politica da anni ed anni, che sono entrati nei circoli senza nessun interesse personale, che quello che fanno lo fanno perchè ci credono davvero e questa è la grandissima differenza. Noi sappiamo che la politica è una cosa seria, una cosa bella. Quando hai una visione e riesci a trasmetterla, hai fatto la cosa più bella che si possa e noi stiamo facendo proprio questo. Stiamo risvegliando le coscienze, le persone cominciano a sentirsi parte di una nazione, hanno riscoperto il valore di essere una comunità, di ritrovarsi sotto un unico tricolore».

Arianna Meloni: «In tv trasmissioni in cui si parlano tra di loro »

"In televisione - dice Arianna Meloni, responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia al congresso provinciale di Salerno del partito - ci sono sono nicchie di trasmissioni con gente che si parlano tra di loro perché quando giriamo in mezzo alle strade non le troviamo queste persone ma solo chi ci ringrazia per quello che facciamo. Non sarà facile sconfiggerci se continuano a pensare di batterci dicendo quattro stupidaggini. Siamo abituati a lavorare e a rimboccarci le maniche».

Arianna Meloni ha parlato di «un tesseramento veramente importante. Abbiamo superato le 200mila iscrizioni in 15 giorni. Il tesseramento sta andando avanti, arriveremo a fine anno con dei numeri decisamente maggiori».