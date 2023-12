Giorgia Meloni, l'albero tricolore per l'Immacolata. Il cambio di stile: più istituzionale e senza la figlia Ginevra

Festa dell'Immacolata, torna l'albero di Natale di Giorgia Meloni, ma con un evidente cambio di stile. Da quello più informale e più famigliare dello scorso anno, insieme alla figlia Ginevra, a uno più istituzionale di quest'anno. È la seconda Immacolata da premier per Meloni, che richiama al patriottismo mostrando una pallina tricolore tra le mani. Anche i colori dell'albero richiamano con forza il bianco, il rosso e il verde della bandiera italiana. Meloni sorride, mentre indossa una vestaglia beige.

Buona Festa dell'Immacolata a tutti voi pic.twitter.com/QxrIJuXIb9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 8, 2023

Per Giorgia Meloni è anche la prima festa dell'Immacolata senza il suo ex compagno Andrea Giambruno. «Buona Festa dell'Immacolata a tutti voi», scrive nel messaggio. Lo scorso anno aveva partecipato alla prima della Scala insieme a Giambruno, poi aveva pubblicato la foto dell'albero di Natale di casa insieme, nella quale appariva di spalle anche la figlia Ginevra. Quest'anno si è tenuta alla larga dall'evento a Milano, forse per evitare polemiche di troppo.