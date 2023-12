Mattarella a Mignano Monte Lungo: l'omaggio ai caduti 80 anni dopo

È appena arrivato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'ottantesimo anniversario della battaglia di Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta. Ha deposto la corona d'alloro sull'atrio del monumento e ha lasciato il sacrario.

Ad attenderlo, tutti i sindaci della provincia di Caserta, il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, e l'ambasciatrice della Polonia Anna Maria Andres.

La battaglia di Monte Lungo segnò in qualche modo la rinascita dell’esercito italiano dopo l’armistizio e vide un’unità militare italiana combattere a fianco degli alleati in una delle pagine più significative della lotta per la liberazione del Paese.