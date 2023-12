Fiorello e la Prima della Scala: «Sono stato io a urlare "Viva l'Italia antifascista". La Russa ha avuto un mancamento»

Come ogni mattina, anche oggi è andata in onda una nuova puntata di «Viva Rai2!», il morning show di Fiorello che in diretta dal Foro Italico suona la sveglia a colpi di buonumore tra musica, balli, ospiti di lusso e soprattutto un'improbabile ed esilarante rassegna delle notizie del giorno. Dal commento alla Prima della Scala, alla ormai consueta battuta su Sanremo, passando per il PD e Elly Schlein, ripercorriamo insieme i momenti più belli ed esilaranti dell'appuntamento di oggi.

Prima della Scala, contestazioni isolate e applausi. Ovazione per Liliana Segre: «Mi manca Mattarella»

La puntata

In diretta su Rai2 dalle 7, anche oggi Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda ci hanno dato il buongiorno dal "glass" del Foro Italico per l'ultimo appuntamento della settimana, tra musica, ballo e rassegna stampa. Al centro della puntata di oggi, la Prima della Scala: «Ieri ero a vedere il Don Carlo visto che Mattarella non poteva. Liliana Segre gli teneva la fronte mentre il presidente del Senato diceva "Liliana, aiutami tu!"», ha detto lo showman siciliano. «Tra l'altro stanno indagando perché si è sentito un altro urlo fortissimo: "Viva il Ponte sullo Stretto!". Nessuno ha ancora capito chi fosse», ha concluso Fiorello.

Spazio poi ancora alla satira politica, con un commento sul tema PD: «Nuovo minimo nella gestione Schlein, è al 19,2%. Se continua così tra poco lo chiudono e mettono le repliche della Signora in Giallo! Mi dispiace, tra l'altro so che a Firenze hanno tolto le primarie: faranno le primarie per votare per chi vuole fare le primarie! Rimettetele, almeno lì si vince», ha scherzato il comico. Infine, l'ironia sul Festival di Sanremo e sulla protesta del Codacons di escludere La Sad: «Sono ragazzi un po' estroversi, ma so che Amadeus li sta tenendo a casa sua, gli sta facendo fare corsi di catechismo, un corso di buone maniere da Corrado Augias ma soprattutto gli ha regalato un corso in videocassette: "Come diventare Roberto Sergio in 10 giorni". Voi li vedete con le creste, tra poco avranno un panettoncino bianco in testa e degli occhialetti».