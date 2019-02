L'autonomia spacca la maggioranza, Salvini incalza Di Maio: «Serve un chiarimento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 15 Febbraio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima la farsa: Matteo Salvini arriva con mezz'ora di ritardo e, quando si siede, il premier Giuseppe Conte già se n'è andato per «improvvisi impegni privati». Poi il gelo: mentre Erika Stefani, ministra agli Affari regionali, con voce solenne e un tantino emozionata illustra le bozze di intesa per l'autonomia differenziata con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, i colleghi grillini ascoltano in silenzio. «Evidentemente e palesemente ostili», secondo un partecipante. Finita l'illustrazione, Luigi Di Maio (Sviluppo economico e Lavoro), Giulia Grillo (Sanità), Danilo Toninelli (Infrastrutture) Alberto Bonisoli (Cultura) restano ancora zitti. Sergio Costa (Ambiente) ha disertato l'incontro ma, come i colleghi, ha già provveduto a recapitare alla ministra leghista i fogli carichi delle sue obiezioni. Quelli in cui viene spiegato perché i ministri grillini sono contrari a concedere competenze e poteri alle tre Regioni. Di Maio teme di perdere il controllo sull'erogazione del reddito di cittadinanza. La Grillo vuole avere voce in capitolo sui costi della Sanità, ticket compresi. Bonisoli non intende perdere il controllo sulle sovrintendenze, Costa nega il via libera alle valutazioni regionali di impatto ambientale: «E' materia non oggetto di trattativa». E Toninelli non ha alcuna voglia di lasciare a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna il controllo di strade, autostrade e linee ferroviarie.