Ballottaggio Roma, Gualtieri e Michetti chiudono la campagna elettorale. La diretta

Siamo alla fine della campagna elettorale per la sfida al ballottaggio di Roma. I due candidati hanno scelto di chiudere la maratona elettorale nelle piazze del centro storico della Capitale: Enrico Michetti a piazza Campo de’ Fiori e Roberto Gualtieri a piazza del Popolo.

Roberto Gualtieri

«Roma non si può rassegnare a parlare solo di rifiuti e di buche. Roma è una grande capitale europea. Dobbiamo tornare ad essere protagonisti nelle grandi sfide del cambiamento, della concezione stessa di come essere una città. Faremo un patto per lo sviluppo e l'occupazione. Noi sosterremo le imprese affinché creino lavoro ma al contempo chiederemo a tutti lavoro di qualità. Chiederemo contratti per i giovani degni di questo nome, non gli stage», ha detto il candidato a sindaco del centrosinistra. «Ringrazio per l'amicizia e l'affetto, per il grande lavoro che ha fatto, non solo per la campagna elettorale, Nicola Zingaretti. Ci ha fatto capire che con la buona politica e la serietà siamo stati i migliori non solo di Italia, ma d'Europa, nella campagna vaccinale», ha aggiunto Gualtieri. «La risposta che Roma deve dare non è di parte, è la risposta che noi daremo con la Costituzione in una mano e il tricolore nell'altra, dando segnale di reazione civile unitaria».

Da domenica la parola sarà agli elettori, sono fiducioso, ma dobbiamo convincere tutti a votare. Sono sicuro che tutti insieme cambieremo e riuniremo la città. Roma tornerà a recuperare il suo ruolo di grande Capitale. Insieme vinceremo! #gualtierisindaco #iltuovotoconta pic.twitter.com/cEQGcvEhzQ — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 15, 2021

Enrico Michetti

Con l'intervento di Vittorio Sgarbi è iniziata a Campo de Fiori la manifestazione di chiusura del centrodestra a sostegno di Michetti. Nel corso della serata sono previsti i contributi 'a distanzà del segretario della Lega, Matteo Salvini, del Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Quindi, prenderà la parola il Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, prima dell'appello finale al voto del candidato sindaco.

La telefonata di Berlusconi

«È in gioco l'avvenire della vostra città, delle vostre famiglie, dei vostri figli e nipoti. La sinistra ha governato Roma per molti anni e voi e le vostre famiglie ne avete pagato e ne state pagando l'incapacità e gli errori. Ô ora di cambiare. Dovete farlo per voi, per i vostri figli, per la città che tanto amate. Ma il cambiamento, il cambiamento dipende solo da voi. Dovete andare a votare. Anche Voi che avete già votato e voi che non avete votato, soprattutto». Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, telefonando alla manifestazione di chiusura del centrodestra.

«E siete tantissimi. Non è possibile che in una democrazia avanzata come la nostra la metà degli elettori resti a casa. E per di più che questi elettori siano per la maggior parte gli elettori del centrodestra. E non andate a lamentarvi della cattiva gestione dell'amministrazione comunale se al posto del buon governo del centrodestra ci sarà ancora un pessimo governo di sinistra. La colpa sarà vostra, solo vostra. Quindi? Andate a votare! Andate a votare! Andate a votare! E fate votare anche i vostri famigliari, i vostri amici i vostri conoscenti i vostri fidanzati e le vostre fidanzate. E se, non essendo andati a votare avrete ancora la Roma di adesso non potrete lamentarvi: ve la dovrete prendere solo con voi stessi, che non avete fatto il vostro dovere di elettori in una democrazia come la nostra. Avrei tante altre cose da dirvi ma finisco qui. forza Roma, forza Romani, forza Michetti e naturalmente forza Italia! Andate a votare! ».