Elena Bonetti e la stoccata alla Raggi: «Non sempre le donne sono capaci di fare il sindaco, pensi a Roma»

«Nelle 20 grandi città al voto sono stati eletti solo sindaci uomini perché c'era una minore presenza di candidate donne e non sempre le donne si sono dimostrate all'altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma». Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Radio Capital.

«Al di là del singolo caso - ha aggiunto -, il tema è che oggi la politica non cerca e non mette in campo competenze femminili che nel Paese in realtà ci sono, e per questo sono convinta che nelle istituzioni la parità di genere deve essere una scelta strutturale».