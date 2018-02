Come da tradizione, Silvio Berlusconi concentrerà il fuoco di fila mediatico nell'ultima settimana di campagna elettorale. Oltre alle interviste radiofoniche e tv e ai videomessaggi tematici, il Cav, raccontano fonti azzurre, starebbe pensando a due, al massimo tre comizi. Le piazze prescelte sarebbero Napoli, Roma e Milano. Uniche uscite pubbliche di una campagna prevalentemente televisiva, per scelta e opportunità. Da sempre, l'ex premier considera il piccolo schermo il mezzo di comunicazione principe per tirare la volata finale in ogni competizione elettorale. Stavolta, su consiglio dei medici, il leader azzurro ha preferito ridurre al minimo necessario gli interventi on the road, optando per poche manifestazioni nelle regioni chiave per l'elettorato forzista.

Lunedì 12 Febbraio 2018, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 12-02-2018 16:52

