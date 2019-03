«Direttori, entro aprile le valutazioni», Bonisoli prepara il valzer di poltrone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 14 Marzo 2019, 12:00

«Il maestro Muti? Ha una certà età», aveva detto Alberto Bonisoli, ministro dei Beni culturali, durante una conferenza stampa a Napoli e dopo il divieto al trasferimento di Sette opere della Misericordia. Alle critiche sulla decisione espresse da Riccardo Muti, direttore d'orchestra di fama planetaria e gloria artistica del paese, il ministro aveva risposto stizzito, pungendolo sull'anagrafe.Ieri, dopo il polverone che la battuta aveva scatenato, Bonisoli ha cercato di ammorbidire l'uscita: «Dopo cerco il maestro Muti e magari ci spieghiamo un attimo», ha detto a margine della presentazione delle Giornate Fai di Primavera. Senza però rinunciare a un'ulteriore stoccata: «Così lo tranquillizzo su un paio di cose», ha aggiunto. Un sarcasmo per sottolineare la distinzione tra competenze. Poi ha continuato: «Sono solo divergenze in materia di tutela e di come prendersi i rischi nel momento in cui c'è da disporre la movimentazione di una tela che pensiamo sia a rischio».Muti si è defilato dalla polemica ma le reazioni della politica non si sono fatte attendere.