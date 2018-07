Rifiuti, più poteri a De Luca: «Apriremo nuovi impianti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2018 07:00

Rifiuti, più poteri a De Luca: il consiglio regionale approva nella legge per la semplificazione i poteri straordinari alla Regione per realizzare gli impianti per la spazzatura. «Vogliamo collaborare con i Comuni non passarci sopra a carrarmato - dice il governatore - Dopo il no agli inceneritori, sugli impianti di compostaggio se c'è da fare qualche forzatura, la faremo».La norma approvata ieri è articolata e prevede che gli impianti destinati ai rifiuti e le vie di fuga per le zone rosse del Vesuvio e dei Campi Flegrei diventino «opere di interesse strategico regionale». Su questi interventi la Regione convoca gli enti interessati in conferenze di servizio, lasciando la possibilità ai Comuni di motivare i dissensi in più step. Se dopo 60 giorni non si trova una soluzione condivisa, i progetti «strategici» vanno «all'esame della Giunta regionale che può comunque disporre l'approvazione del progetto motivandone la coerenza con la programmazione strategica regionale».L'attenzione è sulla realizzazione degli impianti di compostaggio per il trattamento della frazione umida dei rifiuti, che sono la bandiera di qualsiasi politica ambientalista. Anche perché la Regione ha rinunciato a nuovi termovalorizzatori, che non sono sostenibili economicamente costando almeno 300 milioni. Gli impianti servono a dimostrare all'Unione Europea che la Campania lavora per evitare altri crisi e annullare la multa da 120mila euro al giorno che si continua a pagare per le varie emergenze del passato.