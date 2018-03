Centrodestra, a noi la presidenza del Senato. Camera ai 5 stelle

Mercoledì 21 Marzo 2018, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 16:39

«Il centrodestra propone ai capigruppi parlamentari un comune percorso istituzionale che consenta alla coalizione vincente (il centrodestra) di esprimere il presidente del Senato e al primo gruppo parlamentare M5S il presidente della Camera». È quanto si legge in una nota diffusa al termine del vertice tenuto oggi a palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, a cui hanno partecipato il leader leghista, Matteo Salvini, e la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.«Confidiamo che una tale proposta così rispettosa del voto degli italiani - dichiarano ancora i leader del centrodestra - possa essere accolta positivamente da tutte le forze in campo. A tal fine, anche per concordare i nomi dei Presidenti e dei Vicepresidenti di Camera e Senato, i leader del centro-destra invitano i rappresentanti delle altre forze politiche ad un incontro congiunto nella giornata di domani».