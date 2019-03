Famiglia, Conte in soccorso di Di Maio e Salvini sbotta: «Non è più super partes»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 31 Marzo 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - «Ormai è così: non è più un premier super partes. Conte è diventato un presidente del Consiglio del M5S».Matteo Salvini risponde agli input dei suoi collaboratori. Gli chiedono se vuole replicare alla stoccata del presidente del Consiglio. La linea è quella del no comment. Anche se il leader della Lega non può che leggere le parole che arrivano da Palazzo Chigi con stupore e amarezza.Sul congresso della famiglia è andato avanti per giorni uno scontro, prima carsico poi evidente a tutti. Si è partiti con la questione del patrocinio del governo, alla fine ritirato, e si è continuato fino a ieri, con la contromanifestazione organizzata dai vertici del M5S. I colonnelli della Lega sono convinti che l'operazione mediatica orchestrata da Di Maio alla fine abbia comunque raggiunto il risultato sperato. «Matteo voleva strizzare l'occhio a questi mondi, ma poi gli è scoppiata in mano».