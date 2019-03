Verona, al via il corteo pro-famiglie: 10 mila persone in piazza DIRETTA

Domenica 31 Marzo 2019, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2019 13:57

Una nuova giornata di manifestazioni a Verona . È partito da Piazza Bra il corteo finale del Congresso delle Famiglie di Verona. Nel salotto cittadino si sono radunate circa 10 mila persone, secondo le prime stime delle forze dell'ordine, che riempiono metà dello spazio della Bra. I manifestanti sfileranno lungo le vie del centro, per tornare sotto il palco davanti al palazzo comunale. Tra le tante bandiere, quelle di Alleanza cattolica, dei Giuristi per la vita, del Movimento per la vita, gruppi mariani e devozionali e pro-vita.Al termine, dal palco vi saranno i saluti del sindaco di Verona, Federico Sboarina, dell'assessore regionale veneto Elena Donazzan, di Massimo Gandolfini e degli organizzatori. Presente al corteo anche il senatore Davide Pillon.