​Coronavirus, la senatrice Castellone: «Bloccare i test rapidi e aspettare la sperimentazione del ministero»

A margine della successiva negatività dei 14 test rapidi fatti sull’autostrada alle porte di Napoli, inizialmente risultati positivi al Covid 19,, senatrice campana del Movimento 5 Stelle nonché medico ricercatore, ha sottolineato come bisognerebbe aspettare le ricerche del ministero per evitare che questi test possano creare confusione.«Come ho dichiarato poco fa in una nota – ha spiegato– i test sierologici dovrebbero essere utili per individuare sia le persone positive al virus che quelle guarite».«Sebbene il ministero – continua la senatrice del Movimento 5 Stelle – ritenga che i test ad oggi disponibili non siano ancora affidabili, alcune regioni li stanno utilizzando, anche in ambito ospedaliero, dando luogo a focolai di contagio, partiti proprio da test sierologici falsi negativi».«Forse sarebbe utile – sottolinea Mariolina Castellone – bloccare l’uso di questi test fino al completamento della sperimentazione avviata dal ministero e puntare sul potenziamento dei test di biologia molecolare ampliando la rete di diagnosi a tutti i laboratori di ricerca pubblici, le università e gli Irccs».