Covid, Conte: «Serrare i ranghi e cooperare per battere il virus. Task force mai sovrapposta ai passaggi istituzionali»

Covid, il premier Giuseppe Conte nel corso del Rome Investment Forum dice che è necessrio «serrare i ranghi e cooperare per battere il virus». «Nel 2020 la sfida che abbiamo di fronte non è solo quella di liberare le potenzialità inespresse dell'Italia - dice il presidente del Consiglio -. In primo luogo dobbiamo serrare i ranghi, per battere il nemico. E serve una solida cooperazione interazionale. Il virus non conosce confini ma attraversa barriere».

Conte: « Task force mai sovrapposta ai passaggi istituzionali »

«Il governo è al lavoro per definire compiutamente la struttura per il monitoraggio e l'attuazione» del Recovery Plan «e che potrà avvalersi anche di un quadro normativo ad hoc. Questa struttura in nessun caso sarà sovraordinata o sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali. Molti dei progetti del piano avranno successo solo innescando sinergie tra pubblico e privato», dice il premier Conte.

Conte: «Fiducia, riforme e investimenti»

«Il governo italiano è stato tra i più convinti promotori della svolta Ue nel 2020, il lancio del Next Generation Eu. Il nostro Paese deve farsi trovare pronto e per farlo la strategia si orienterà sulla fiducia, le riforme e gli investimenti, tre assi fondamentali», dice il premier Conte. «È fondamentale tornare ad assicurare al Paese una vera mobilità sociale. La riforma fiscale, a partire da quella dell'Irpef, dovrà garantire maggiore equità, eliminando gli spazi per una concorrenza sleale delle imprese. La riforma della Pa avrà l'obiettivo di rendere la pubblica amministrazione moderna ed efficiente. Ma la rivoluzione digitale non riguarderà solo la macchina amministrativa del Paese», dice Conte.

