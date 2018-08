Piano per la sicurezza delle infrastrutture, stop dell'Europa ma il governo va avanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 21 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo appena quarantott'ore dal lancio del piano Giorgetti da 50 miliardi per la manutenzione straordinaria di strade, ponti, scuole, ferrovie, aree a rischio idrogeologico, arriva la frenata di Bruxelles. E pronta è la replica di Matteo Salvini: «Dei parametri e degli zero virgola ce ne infischiamo, la sicurezza degli italiani viene prima dei vincoli di bilancio».A suggerire prudenza è il commissario agli Affari economici. Pierre Moscovici a una precisa domanda sul piano Giorgetti, da Bruxelles dichiara: «Ci sono già molte risorse per le infrastrutture tra i fondi strutturali. La Commissione è sempre stata a fianco dell'Italia e ha stanziato 2,5 miliardi di fondi, più 8,5 miliardi ad aprile per migliorare la rete autostradale e 12 miliardi del piano Juncker. Penso perciò che il problema sia dare priorità al buon uso di queste risorse. Ed esamineremo la legge di bilancio italiana in base alle regole, con un occhio al debito che è molto alto».Poi, cercando sponda nel ministro dell'Economia, Giovanni Tria: «Ho sempre avuto un dialogo molto costruttivo con i ministri delle Finanze italiani e continuerò ad averlo».