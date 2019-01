Martedì 15 Gennaio 2019, 18:51

«Quando un sindaco fa disobbedienza civile sa che si sottopone a conseguenze penali. Non appartiene a me l'idea della disobbedienza civile, ma rispetto questo comportamento. Questa legge è in contraddizione anche con la legge del '98 Turco-Napolitano, che mantiene l'obbligo per tutti i soggiornanti dell'iscrizione all'anagrafe civile». Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenendo questo pomeriggio a Tagadà su La7, commentando la direttiva firmata dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che dà disposizione agli uffici dell'Anagrafe comunale di procedere con l'inserimento anagrafico dei cittadini migranti presenti sul territorio cittadino e in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo.