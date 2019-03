De Vito arrestato, bufera M5S: la consigliera comunale Montella pronta a dimettersi

Rabbia e smarrimento. La chat dei consiglieri comunali del M5S, dopo l'arresto per corruzione di Marcello De Vito, ribolle. In queste ore molti consiglieri si stanno sfogando. Tra loro c'èche si dice pronta a dimettersi perché giudica la situazione insostenibile. Montella fa parte della minoranza di pentastellati molto critica con l'operazione stadio della Roma. Un problema in più per Raggi che questa sera riunirà la maggioranza e gli assessori in Comune per un vertice che si preannuncia complicato e caldissimo.