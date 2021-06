Decreto Lavoro, la bozza: stop al Cashback, proroga al blocco licenziamenti, slitta il pagamento cartelle e norme su Alitalia

Decreto Lavoro e Fisco, ecco la bozza in arrivo in Cdm: stop al Cashback, proroga al blocco licenziamenti nel tessile, slitta il pagamento cartelle esattoriali e norme su Alitalia. Tra le norme anche alcune per il contenimento delle tariffe e per semplificare la 'nuova Sabatini' per l'acquisto di beni strumentali delle Pmi. Sono le norme contenute in una bozza di sette articoli, per un totale di 9 pagine, del decreto «recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese».

APPROFONDIMENTI IL LAVORO Licenziamenti, patto tra imprese e sindacati: utilizzare tutta la Cig... IL CASO Alitalia, sciolto il nodo biglietti: in arrivo il fondo da 100 milioni

Cashback è sospeso ma riprende nel 2022

Il Cashback e il Supercashback, il rimborso speciale da 1.500 euro per acquisti con carte elettroniche ai primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni, saranno sospesi per il secondo semestre del 2021 ma - al momento - riprenderanno nel primo semestre del 2022. È quanto prevede lo schema del decreto sul lavoro per il pre consiglio dei ministri. Anche per il Supercashback, così come il Cashback, saranno erogati dopo alcuni mesi: in questo caso sono anche previsti 120 giorni per fare un reclamo e 30 concessi a Consap valutarli.

Alitalia, sciolto il nodo biglietti: in arrivo il fondo da 100 milioni

Alitalia, 100 milioni per rimborsare i biglietti

«Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza Covid e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali» da Alitalia alla newco. Lo si legge nella bozza di Decreto in materia di misure fiscali e di lavoro, in cui si sottolinea che l'indennizzo è erogato «esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio».