Def, la stretta del Tesoro dopo l'allarme di Fitch: congelare tutte le spese

Domenica 2 Settembre 2018, 08:30

L'Italia sorvegliata speciale di mercati e agenzie di rating. Il duro giudizio di ieri Fitch e il rinvio ad ottobre della pronuncia deciso da Moody's, molto somigliano ad una pistola puntata alla tempia del Paese in attesa che il governo renda noto il testo che aggiornerà il Def. Domani il ministro Tria rientra dalla Cina e mercoledì il premier Conte proverà a cercare una sintesi, tra le molteplici richieste dei partiti alleati, riunendo il titolare del Mef con i vice e i plenipotenziari di M5S e Lega Giancarlo Giorgetti e Stefano Buffagni. Nel frattempo i ministeri consegneranno al Mef i piani di spesa per il nuovo anno da inserire nella manovra. La raccomandazione fatta da Tria ai ministri prima di partire è stata quella di restare ai valori nominali di spesa dello scorso anno che in pratica significa tagliare.