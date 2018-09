Tensioni Di Maio-Tria, il vicepremier smentisce: nessuna divisione

«Con Giovanni Tria non c'e alcuna divisione





LEGGI ANCHE M5S in pressing su Tria: reddito di cittadinanza o lasci uello che stiamo facendo, dice il ministro dello Sviluppo M5S, è lavorare tutti insieme per trovare le soluzioni necessarie per portare a casa flax tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero».LEGGI ANCHE

«Smentisco categoricamente che siano state avanzate minacce o ultimatum», sottolinea Di Maio. «Non capisco - ha sottolineato il vicepremier a Gualdo Tadino - perché si è voluta creare una polemica tra me, M5S e Tria, quando il nostro unico pensiero è quello di approvare una legge di bilancio coraggiosa, ma che tenga i conti in ordine. Tutto il governo ha la volontà di dare pieno sostegno a Tria per ottenere i risultati prefissati».