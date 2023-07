Di Maio vince il premio Yaroslav su proposta di Zelensky. La stessa onorificenza era stata conferita a Draghi

Luigi Di Maio, inviato dell'Ue per il Golfo ed ex ministro degli Esteri italiano, ha ricevuto l'onorificenza dell'Ordine del Principe Yaroslav il Saggio, firmata e proposta dal presidente d'Ucraina Volodymyr Zelensky. «Un riconoscimento prestigioso per i significativi meriti personali nel rafforzamento della cooperazione interstatale, sostegno alla sovranità statale e integrità territoriale d'Ucraina e promozione dello Stato Ucraino nel mondo», si legge in una nota. La consegna da parte dell'ambasciatore Yaroslav Melnyk si è tenuta oggi presso la sede dell'ambasciata ucraina a Roma.

La premiazione

«Questa mattina, su proposta e firma del presidente d'Ucraina Volodymyr Zelensky, l'ambasciatore d'Ucraina a Roma Yaroslav Melnyk mi ha conferito l'onorificenza dell'Ordine del Principe Yarolaslav il Saggio.