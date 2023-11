Di Maio, addio alla politica? «Gli italiani sono stati chiari, evitiamo accanimento terapeutico»

Dove si colloca Luigi Di Maio, oggi, nel panorama politico? La domanda è stata rivolta al Rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo nel corso della trasmissione "In Mezz'ora", su Rai Tre. Ma non ottiene risposta: «Io ora - ha infatti spiegato Di Maio - sono collocato al massimo a Bruxelles o nel Golfo» e i «limiti del mio mandato non mi permettono di esprimere cose del genere e non posso rispondere. Più in generale - ha concesso l'ex pentastellato - posso dire che è finita per me un'era politica con le ultime elezioni».

Di Maio: «Alle elezioni gli italiani sono stati chiari»

Ricordando la sua scelta di dire addio al Movimento 5 Stelle, Di Maio ha lasciato «ai posteri la sentenza», aggiungendo però che quella scelta arrivò perché «avevo un'idea diversa sul governo Draghi e sulla posizione da assumere sull'Ucraina.

« Grillo non lo sento, ma gli voglio bene »

«Beppe Grillo non lo sento più da tanto tempo - ha rivelato Di Maio - ma è anche vero che il bene che gli ho voluto è assolutamente invariato. È una delle figure fondamentali della mia vita passata. Poi ognuno ha preso la sua strada ma questo riguarda il futuro, non il passato».