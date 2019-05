CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Maggio 2019, 08:37

Sarà perché, come dice la prima firmataria, la dem Alessia Morani, «questa è una realtà che alla fine, in un modo o nell'altro, tocca tutti». Sta di fatto che la commissione Giustizia della Camera si accinge a varare all'unanimità una legge che pure riguarda da vicino un tema sensibile (e tante volte divisivo) come la famiglia: si tratta della proposta che cambia le regole per l'attribuzione dell'assegno di divorzio eliminando il criterio del tenore di vita, già messo in discussione dalla famosa sentenza Grilli della Cassazione.Per il primo via libera si attendono soltanto i pareri delle altre commissioni competenti, ma l'approdo in aula è già fissato per il 13 maggio, raccogliendo una maggioranza di fatto bipartisan. «Questa - spiega Alessia Morani, che è anche relatrice - è una proposta in quota opposizione, ma devo dire che il lavoro che abbiamo fatto nella passata legislatura e riproposto in questa, ha avuto un riconoscimento anche da parte della maggioranza e infatti il disegno di legge sta procedendo spedito e sono fiduciosa in una sua approvazione».