Dj Fabo, la Consulta: «Aiuto al suicidio lecito in casi estremi»

Sabato 17 Novembre 2018, 08:30

È giusto o, almeno, accettabile dal punto di vista costituzionale, punire chi aiuta un suicida anche non istigandolo. Ma la legge dovrà occuparsi di alcune specifiche situazioni, «inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali». La Corte costituzionale ha depositato ieri le motivazioni - tutto sommato in tempi rapidi - dell'ordinanza con cui lo scorso 24 ottobre ha rinviato di un anno la valutazione della legge che attualmente punisce ogni forma di cooperazione al suicidio, dando un anno di tempo al parlamento per intervenire con regole chiare sull'argomento.