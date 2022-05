Draghi da Biden, la richiesta di armi e più soldati: partiti insofferenti (anche il Pd), rischio spaccatura

Ancora qualche ora e il premier Mario Draghi verrà ricevuto alla Casa Bianca da Joe Biden. Un vertice atteso in cui il presidente americano metterà sul tavolo dello studio ovale soprattutto il dossier relativo ad una nuova disposizione di aiuti in favore dell'Ucraina da parte degli Alleati. Del resto Biden ha da poco chiesto al Congresso un finanziamento di 33 miliardi di dollari, di cui 20 esclusivamente per inviare nuovi armamenti a Kiev e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati