Draghi, cosa succede se diventa Presidente della Repubblica? Chi va al governo? Gli scenari e le incognite

Occhio alle date: il 24 gennaio 2022 comincia la votazione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e il 3 febbario 2022 scade formalmente il mandato di Sergio Mattarella. Allacciate le cinture di sicurezza perché nella storia della Repubblica non è mai successo che un presidente del Consiglio in carica sia stato eletto Capo dello Stato. Esatto, la domanda che vi sta balenando in testa è questa: cosa succede se Mario Draghi diventa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati