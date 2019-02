Case abusive da abbattere, spunta il condono cinquestelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Febbraio 2019, 07:00

Magistrati, professionisti e ambientalisti sono di nuovo sul piede di guerra. Dopo aver varato il discusso condono edilizio per Ischia, il Movimento 5 Stelle sembra intenzionato a varare quello che molti definiscono un «nuovo colpo di spugna» sui manufatti abusivi di tutta Italia. A scatenare l'allarme degli esperti è il disegno di legge numero 817 depositato in commissione Ambiente dal senatore grillino Francesco Urraro. Una proposta snella, composta da un solo articolo di sei righe, che rischia però di allentare gli attuali meccanismi vigenti in materia di sanatoria edilizia, regolati dall'articolo 36 del testo unico 380 del 2001. Che cosa dice esattamente la legge? In sintesi dice che per sanare una casa o un abuso (come ad esempio una veranda o un sottotetto), occorre che siano soddisfatte due condizioni: l'illecito dev'essere conforme alla disciplina urbanistica che era vigente al tempo in cui è stato materialmente realizzato, ma deve essere conforme anche ai regolamenti edilizi in vigore nel momento in cui viene presentata la domanda disanatoria. È il cosiddetto meccanismo della doppia conformità.