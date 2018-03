Elezioni 2018, Boschi passa. Sconfitte per Minniti, Grasso e Franceschini. Ok Lorenzin. A Potenza vince Caiata

Lunedì 5 Marzo 2018, 09:02

Maria Elena Boschi passa a Bolzano, eletta alla Camera nel collegio blindato di Bolzano, sconfitta all’uninominale la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore.Finisce prima di iniziare l’avventura in politica di Francesca Barra, sconfitta a Matera per il Pd.Nel collegio di Ferrara per Montecitorio il ministro della Cultura uscente Dario Franceschini è stato sconfitto dal candidato del centrodestra. Perde anche il ministro Claudio De Vincenti nel collegio di Sassuolo. Beatrice Lorenzin, ministra alla Salute espressione dell'alleata Civica Popolare, viaggia invece verso la vittoria a scrutinio in corso.Uno dei grandi sconfitti è Marco Minniti, il ministro dell’Interno del Pd dai più molto apprezzato, sconfitto a Pesaro nell’uninominale.Batosta per Pietro Grasso, il leader LeU non ottiene il seggio all’uninominale nel collegio Palermo 1. Il presidente uscente del Senato solo quarto, con meno del 6% delle preferenze.A Siena Pier Carlo Padoan vince col33% dei voti contro il 31,48% del candidato del centrodestra Borghi.A Potenza all’uninominale stravince Salvatore Caiata, presidente del Potenza calcio, nonostante l'espulsione dal Movimento 5 Stelle.