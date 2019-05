I Mussolini fuori dal Parlamento Ue: non entrano né Alessandra né Caio Giulio Cesare

Lunedì 27 Maggio 2019, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2019 20:01

Niente seggio al Parlamento Ue per i: nénévincono la battaglia delle preferenze. La delusione più grande è per l'esponente forzista, che non riesce ad essere rieletta a Strasburgo nonostante si piazzi terza, nel suo partito, nella circoscrizione dell'Italia Centrale (15.794 voti personali).«E' andata così - commenta Alessandra Mussolini al Messaggero - ce l'ho messa tutta ma con questo risultato di Forza Italia a livello nazionale non poteva andare diversamente. Siamo diventati un partito di centro e non di destra? Mi faccio una risata. In ogni caso, non me ne vado».Male anche Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del Duce, candidato nelle fila di Fratelli d'Italia. Conquista 21.489 preferenze, ma si piazza solo quinto nel suo partito, nella circoscrizione Sud. Risultato: niente seggio.