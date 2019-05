Elezioni europee, patto social: cyber ispettori Usa a caccia di troll russi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 07:00

«Le campagne di disinformazione, attuate prevalentemente tramite l'uso dei social network, rappresentano uno degli strumenti attraverso cui attori ostili tentano di orientare l'opinione pubblica, interferendo finanche con processi fondamentali per la vita democratica, come le elezioni». Da tempo i Servizi segreti monitorano con grande attenzione il fenomeno di quella che tecnicamente è definita «minaccia ibrida». Le fake news create per condizionare il voto rappresentano un'evidenza segnalata anche nell'ultima relazione annuale che il Comparto intelligence ha inviato al Parlamento offrendo però anche delle contromisure. «In vista dell'appuntamento elettorale europeo di maggio hanno scritto gli analisti dei Servizi - la Commissione europea e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, su mandato del Consiglio Ue, hanno varato, nel dicembre 2018, il Piano d'Azione contro la disinformazione. L'iniziativa si concentra sul miglioramento delle capacità di individuare, analizzare e rendere note le fake news, sul rafforzamento della risposta comune e coordinata tra gli Stati, sulla mobilitazione del settore privato nel contrasto alla disinformazione e sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica per accrescere la resilienza della società».