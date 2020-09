Elezioni, alle 12 affluenza all'11.07%: ecco tutti i big al voto

Giornata di elezioni regionali 2020 e referendum, tra curiosità e qualche intoppo. Come a Genova, dove un seggio elettorale è stato chiuso perché il presidente è stato male nella notte, con febbre alta e sintomi riconducibili al Covid. Si tratta di un seggio nel popolare quartiere di Oregina, il numero 323. Il presidente è stato sottoposto a esami nella notte è stamani al suo posto c'era regolarmente un sostituto. Alle ore 12 l'affluenza per il referendum costituzionale è dell'11,07%. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Si vota oggi fino alle 23 e domani

fino alle 15.

Il seggio è stato aperto ma successivamente chiuso per precauzione, in attesa del risultato del tampone del presidente e degli scrutatori che, ieri, erano stati a contatto con lui. Problemi anche a Roma, dove si è registrata la rinuncia di 760 presidenti. «Ringrazio di cuore tutti i dipendenti capitolini, l'ufficio elettorale, gli agenti della Polizia Locale e tutti coloro che stanno consentendo lo svolgimento delle operazioni di voto in una situazione particolarmente complessa e certamente fuori dall'ordinario», dichiara l'assessore al Personale del Comune di Roma Antonio De Santis.

Al voto, naturalmente, tutti i massimi esponenti della politica. Roberto Fico, presidente della Camera, ha votato per le elezioni regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Fico si è recato nel seggio allestito nella scuola sede elettorale nel quartiere di Posillipo, a Napoli. «Buon voto a tutte e a tutti!». Nicola Zingaretti ha votato stamattina al seggio elettorale della scuola Giuseppe Gioacchino Belli di via Antonio Mordini, nel quartiere Prati a Roma.



«Ho fatto il mio dovere di cittadino, con orgoglio e consapevolezza. Qualunque sia la vostra scelta, andate a votare. Se non lo fate qualcun altro deciderà al vostro posto. Viva la democrazia, viva l'Italia».Così su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella postando la foto mentre vota stamani al seggio della scuola Villani, in via Giannotti a Firenze.

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha votato alle 10 a Bisceglie, in Puglia, al seggio allestito nella scuola elementare Sergio Cosmai. «Sono trent'anni che la aspettiamo». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, alzando la scheda per il referendum prima di inserirla nell'urna nel seggio 18 della scuola «Sulmona» nella sua Pomigliano d'Arco (Napoli).

Luca Zaia, in corsa per il terzo mandato da governatore, si è recato alle 9.30 con la moglie al seggio allestito nelle scuole di San Vendemiano (Treviso), proprio di fronte al municipio. Il presidente del Veneto, in corsa per il terzo mandato da governatore, si è recato alle 9.30 con la moglie al seggio allestito nelle scuole di San Vendemiano (Treviso), proprio di fronte al municipio.

