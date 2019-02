Gli avvocati e il forestiero, la sfida nelle urne oltre l'Abruzzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 9 Febbraio 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un test per il governo gialloverde, ma anche una verifica sul ritorno alla coalizione di centrodestra a tre con la Lega di nuovo insieme con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Le elezioni regionali in Abruzzo, che domani interesseranno poco più di un milione e 200mila votanti, saranno vero il banco di prova prima delle Europee. Le 1633 sezioni per 305 comuni resteranno aperte solo domani, con un sistema elettorale proporzionale che prevede la proclamazione del presidente da subito e senza ballottaggio con premi di maggioranza per la coalizione vincente e assicurazione alla minoranza di almeno 12 dei 31 consiglieri totali.