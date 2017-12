Elezioni, la tattica di Gentiloni: resterà lontano dai palchi, più premier che candidato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Dicembre 2017, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 09:51

«Ma una campagna elettorale non l'ha mai fatta in vita sua non vedo perché dovrebbe cominciare ora!». Chi conosce Paolo Gentiloni sin dai tempi del Campidoglio non ha dubbi sul profilo che il presidente del Consiglio terrà nei 65 giorni che mancano alla data del voto. Il giorno dopo aver decretato, insieme a Sergio Mattarella, lo scioglimento delle Camere, Gentiloni si è subito rituffato nell'attività di governo. Il consiglio dei ministri che ieri ha dato il via libera ad alcuni decreti attuativi sulle intercettazioni e ha decretato lo stato d'emergenza in alcuni comuni dell'Emilia, è solo un antipasto di quel «c'è un governo e governerà» annunciato solo il giorno prima.D'altra parte che la gestione degli affari correnti obblighi il governo ad interessarsi anche della gestione degli affari «accorrenti» non è una novità di questa legislatura. Se non fosse che stavolta è molto più incerta la possibilità di poter passare, su molte faccende, la palla rapidamente al nuovo esecutivo. Quindi meglio fare che rinviare. Sulle intercettazioni come sulle missioni all'estero. Sull'Ilva come su Alitalia. Riservandosi, se necessario, di informare i leader di partito, di maggioranza come di opposizione. Con uno di questi, Matteo Renzi, il rapporto continua ad essere costante e, a dispetto di qualche ricostruzione, la sintonia e il rispetto tra i due è fuori discussione. Ovviamente i ruoli saranno diversi anche in campagna elettorale e così anche le agende. Dopo qualche giorno in Trentino con la moglie per praticare un po' di sci di fondo, la prima occasione pubblica del presidente del Consiglio sarà il 7 gennaio a Reggio Emilia per festeggiare il Tricolore. Qualche giorno dopo, il 10, riceverà a Villa Madama i capi di stato e di governo dei paesi del Mediterraneo, compreso il presidente francese Macron con il quale avrà un bilaterale il giorno seguente.