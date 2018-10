Esposito, lo staffista di Di Maio che inciampa sui tweet omofobi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Ottobre 2018, 07:00

Si è fidato troppo della Rete e dei social. Proprio quelle fonti di informazione che i 5 Stelle ritengono più affidabili. Invece, per Enrico Esposito, giovane avvocato acerrano amico di Luigi Di Maio che lo ha nominato vice capo dell'ufficio legislativo al Ministero dell'economia, l'uso disinvolto di Twitter rischia di diventare un boomerang. L'Espresso ha fatto le pulci ai tweet di Esposito e ne ha scovati alcuni dal tenore imbarazzante per un giovane di una famiglia che tutti ad Acerra conoscono per le tradizioni comuniste e socialiste da tre generazioni. «Dichiarazioni vergognose, sessiste e omofobe» scrive l'Espresso. E le riporta: «In un Paese serio Vladimirluxuria va in galera, non in Parlamento». Oppure: «Non c'è modo migliore di onorare le donne mettendo una mignotta in quota rosa». O ancora: «Dolce e Gabbana chiusi per indignazione. Ma si può sempre entrare nel retro». E così via su questa scia.