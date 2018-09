Foa: «Voglio far crescere la Rai: bisogna premiare la professionalità e la meritocrazia»

«Sono molto onorato e anche un po' emozionato nell'esprimermi in questa sede: in questi mesi difficili, anche sul piano personale, ho mantenuto un silenzio istituzionale in segno di rispetto per il Parlamento e per le persone coinvolte. Quest'audizione è la prima volta in cui ho l'occasione di presentarmi», ha esordito Marcello Foa, ascoltato oggi in commissione di Vigilanza Rai.

Non ho mai militato in un partito - continua Foa - né prese tessere, né cercato appoggi politici per fare carriera. Sono stato sempre coerente con me stesso, cercando di fare con umiltà il mio mestiere in base agli insegnamenti dei maestri, da Montanelli e Cervi

Il pluralismo e l'indipendenza, la capacità di servire i lettori con umiltà e onestà intellettuale sono i valori richiamati a più riprese da Marcello Foa durante l'audizione. «La Rai è memoria storia, ma dispone delle risorse, della professionalità e consapevolezza per contribuire da protagonista all'alfabetizzazione digitale del Paese. Io sogno una Rai che venga apprezzata dal grande pubblico, quello sopra i 50 anni - ha aggiunto - ma anche dai più giovani. Voglio una Rai di cui essere fieri, per indipendenza, oggettività, trasparenza, ricchezza dell'offerta informativa e culturale. Una Rai che sia di tutti i cittadini italiani».

«Il mandato che ho ricevuto dal governo non è politico, ma professionale», «fa appello al mio percorso professionale, e io intendo onorarlo in nome dei valori del giornalismo». È un altro dei passaggi dell'intervento di Marcello Foa in commissione di Vigilanza Rai. «Il mio obiettivo è far crescere la Rai - assicura - sviluppare un'informazione corretta, oggettiva, premiare la professionalità e la meritocrazia, promuovere e ampliare la straordinaria missione culturale della Rai: obiettivo che condivido con l'ad Fabrizio Salini che ho avuto modo di apprezzare per rigore morale, professionalità e serietà». «So bene che il ruolo di presidente è diverso da quello di ad - conclude Foa - Non mi permetterò di andare oltre le mie competenze, al mandato di presidente mi atterrò scrupolosamente».



E promette: «Per difendere il pluralismo, pilastro della nostra democrazia, siamo consapevoli che la Rai dovrà affrontare un percorso difficile» e «la concorrenza non più soltanto delle emittenti private, ma anche e soprattutto di colossi come Netflix, Amazon, Apple, che stanno diversificando la loro offerta e hanno un fortissimo seguito e richiedono perciò scelte intelligenti, originali e tutt'altro che facili. Ma dobbiamo affrontarle se vogliamo che la Rai resti sempre un punto di riferimento culturale e giornalistico, diversificando linguaggi, canali, applicando nuove logiche di diffusione e fruizione».

