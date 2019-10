Lega-Russia, Fazio: «Incredibile che dopo Report su Moscopoli non succeda niente»

«Mi permetto di consigliarvi la puntata di Report di ieri. Incredibile che le domande fatte non abbiano avuto risposta. Incredibile la storia che racconta. Incredibile che non succeda niente di conseguenza. Guardatela, cercatela se non l'avete vista! Sigfrido Ranucci è stato bravissimo. Report è una trasmissione fondamentale, ma la storia di ieri riguarda tutti e si capiscono tante cose». Lo scrive in un tweet. Il riferimento, sebbene Fazio non citi in nessun modo alcun contenuto della puntata di ieri, è all'inchiesta di report su Moscopoli, sui rapporti internazionali tra la Lega e la Russia e tra la Lega e l'estrema destra religiosa americana.