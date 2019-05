Fondi Ue, dieci anni per un progetto: la locomotiva a passo di lumaca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Maggio 2019, 07:00

L'elenco delle incompiute ormai è arcinoto, quello dei fondi inutilizzati anche. Miliardi di euro in attesa di essere spesi per la realizzazione di infrastrutture che nel Mezzogiorno sarebbero determinati per colmare almeno parte del divario. Ma di quali soldi si tratta? Difficile una risposta precisa considerati i mille rivoli della spesa pubblica in Italia. Ma di sicuro quelli stanziati dall'Unione europea restano una quota significativa, non inferiore in molti casi al 60 per cento del totale. Fondi stanziati in ogni ciclo di programmazione ma non sempre sufficienti a completare le opere alle quali erano stati destinati. Per tutti i Grandi progetti ammessi al finanziamento europeo si sono sempre resi necessari i tempi supplementari, peraltro espressamente previsti dalle norme comunitarie. E dal momento che in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno la durata di un'opera pubblica oltre i 50 milioni non è inferiore ai dieci anni, ecco spiegato perché finora nessun ciclo settennale di fondi europei, neanche quando sono stati concessi dai due ai tre anni in più per rendicontare le spese sostenute, è coinciso con la fine di un grande progetto. Al punto che riprogrammare le spese su più cicli è diventata ormai una pratica persino inevitabile che non ha inciso sul raggiungimento dei target annuali di spesa previsti da Bruxelles (i fondi europei anche nel Mezzogiorno sono sempre stati spesi fino all'ultimo centesimo) ma hanno ulteriormente dimostrato come sia lento e ormai sempre più inaccettabile il percorso relativo alla realizzazione delle grandi opere in Italia e nel Sud più che altrove. In sostanza, non è la disponibilità dei fondi Ue a frenare i tempi ma la cronica incapacità del sistema Italia ad essere al passo con i ritmi europei. Lo dimostra il fatto che anche quando i fondi sono spostati in Bilancio, la macchina burocratico-amministrativa fa fatica a correre, zavorrata da norme procedurali, iter autorizzativi e problemi tipicamente locali che non è mai stato facile risolvere in modo definitivo.