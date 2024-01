Forza Italia, la festa per i 30 anni: applauso per Berlusoni e inno di Mameli. Tajani: «Il Cav ci guarda dall'alto»

Un applauso dedicato a Silvio Berlusconi e subito dopo l'inno di Mameli e quello di Forza Italia hanno dato il la alla festa per i 30 anni di Forza Italia che si celebrano a Roma, al Salone delle fontane. Tra vecchia e nuova guardia del partito, la sala è pienissima con decine di persone in piedi e ai lati luci sui colori della bandiera italiana. Oltre al segretario di FI Antonio Tajani, non mancano i ministri azzurri da Paolo Zangrillo a Elisabetta Casellati, da Anna Maria Bernini a Gilberto Pichetto Fratin fino alla vicepresidente del Senato e storica azzurra, Licia Ronzulli. Accanto a Tajani in prima fila c'è Gianni Letta, storico braccio destro del Cavaliere ed ex sottosegretario alla presidenza nei governi del Cavaliere. Sul palco, un maxischermo con lo slogan della festa e i simboli di FI e la bandiere del partito sventolanti al momento della canzone-inno del partito.

Tajani: «Lui ci guarda dall'alto»

«Questa sera vi racconteremo una storia lunga 30 anni ma che è quella dei prossimi 30.