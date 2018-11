Sabato 17 Novembre 2018, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 17-11-2018 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dichiarare la guerra al mondo intero solo effetti negativi. Oggi l'Italia a causa di irresponsabili dichiarazioni e di scelte sbagliate si sta isolando». Così il presidente del Parlanento europeo Antonio Tajani sul rapporto fraItalia ed Europa a margine della manifestazione organizzata da Forza Italia in piazza a Torino.«L'Italia non è in grado di condizionare alcuna scelta, ha dichiarato guerra a tutti i Paesi e anche quelli che dovevano essere suoi amici, come l'Austria e l'Ungheria si sono dimostrati Paesi con una visione diversa. E purtroppo a pagarne il prezzo saranno gli italiani», ha concluso.