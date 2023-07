Giambruno contro il ministro tedesco: «In Italia fa troppo caldo? Se non ti sta bene, stai a casa tua»

«Se non ti sta bene, stai a casa tua»: così Andrea Giambruno, giornalista Mediaset, replica la ministro tedesco. Una risposta che sta facendo il giro del web. Nei giorni scorsi infatti, avevano fatto discutere le dichiarazioni del ministro della Sanità tedesco, Karl Lauterbach, che in queste settimane è in vacanza in Italia da dove si è lamentato dell'eccessivo caldo del nostro Paese, spiegando che «in Italia il turismo non ha futuro, fa troppo caldo. Usate le chiese come celle frigorifere». E visitando Bologna, città dalla storia e dall'arte senza paragoni nel mondo, il ministro aveva detto: «L’ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine». Alle parole di Lauterbach ha risposto Andrea Giambruno, giornalista Mediaset, nonché compagno di Giorgia Meloni.

