Giambruno, niente tg: Mediaset dice no al ritorno alla conduzione: cosa è successo

Nessuno ritorno in tv per Andrea Giambruno. L'ex compagno di Giorgia Meloni, costretto a lasciare la conduzione dopo i fuori onda di Striscia la Notizia, scalpita ma per ora non sembrano esserci i presupposti per un suo rientro.

I rapporti con la premier sono ottimi, i due sono stati spesso visti insieme e Chi li ha paparazzati solo pochi giorni fa, lo scorso 31 marzo, a casa di Arianna Meloni, in occasione di un pranzo di Pasqua in famiglia, ma non sembra esserci nessun ritorno di fiamma.

Niente ritorno in tv per Giambruno

Nei mesi scorsi si era parlato di un ritorno in tv di Andrea Giambruno, che dopo lo "scandalo Striscia la Notizia", ha dovuto lasciare la conduzione per passare nelle retrovie. Pur restando autore del "Diario del Giorno", l'approfondimento di rete 4, la conduzione è passata a Giuseppe Brindisi.

Giambruno avrebbe chiesto ai vertici Mediaset la conduzione del Tg4 delle 19 o Studio Aperto, ma il suo ritorno non sembra essere imminente.

Come riporta Il Fatto quotidiano «Mediaset non sarebbe interessata ad accendere i riflettori sull'ex compagno della premier che, se dovesse tornare in video, sarebbe "attenzionato" dai media ogni giorno».