Basilicata, Gianni Pittella: non mi riconosco nella scelta di Azione

Non segue il fratello Marcello (ex presidente della Basilicata tra il 2014 e il 2019) e Azione, il partito al quale ha aderito nel 2022, nella scelta dell'accordo per le elezioni regionali in Basilicata con il centrodestra e il governatore uscente, Vito Bardi.

Gianni Pittella, già presidente vicario del Parlamento Europeo, dove è stato capogrupo dei Socialisti, senatore della Repubblica e ora sindaco di Lauria ha affidato a Facebook il suo pensiero "In verità pensavo fosse chiaro il mio pensiero e cioè che non mi riconosco nella scelta di Azione in Basilicata!"