Giorgia Meloni: «Attacchi gratuiti dalle opposizioni, alle polemiche rispondiamo con fatti e risultati»

La Presidente del Consiglio , Giorgia Meloni, risponde sui social agli attacchi di questi ultimi giorni da parte delle opposizioni. La criticano per non aver commentato ciò che è accaduto ad Acca Larentia, dove un gruppo di persone ha commemorato i ragazzi uccisi del MSI celebrando la manifestazione con il saluto romano.

Acca Larentia, Piantedosi: «Tradito il ricordo della tragedia». Scontro con Schlein che attacca Meloni

La vicenda

Il 7 gennaio del 1978 a Roma vengono uccisi in un agguato due attivisti del Fronte della Gioventù mentre un terzo, qualche ora più tardi, muore durante gli scontri con le forze dell’ordine scoppiati durante una manifestazione di protesta.

L'attacco di Elly Schlein

La Segretaria del Partito Democratico ha voluto esprimere oggi alla camera la sua opinione su Acca Larentia, attaccando duramente la Premier Meloni: «c'è una grande ambiguità della destra che non riesce a scindere il cordone ombelicale col passato. Abbiamo sentito il presidente del Senato che tenta di legalizzare il saluto romano! E' un insulto alla resistenza». «Il valore dell'antifascismo deve essere condiviso in Parlamento. Ma nel 2008 Meloni era ad Acca Larentia con Rampelli e Castellino. E' doveroso per Meloni prendere le distanze e condannare l'accaduto altrimenti è ostaggio del passato e non è accettabile per l`incarico che ricopre».

La risposta della Premier

Giorgia Meloni tira dritta rispondendo attraverso un post sui social alle polemiche delle ultime ore da parte dell’opposizione contrapponendo alle critiche i dati ISTAT che registrano segnali positivi sull’occupazione che sale di oltre 500.000 unità . Di fronte a questi dati incoraggianti, la Premier confida nella tenuta e crescita dell’economia per poter realizzare le politiche di riduzione delle tasse nell’interesse di chi lavora e produce ricchezza e occupazione:

«Agli attacchi gratuiti e alle polemiche strumentali degli ultimi giorni da parte di certa opposizione, questo governo continua a rispondere con fatti e risultati. Soddisfatta in particolar modo delle ultime rilevazioni Istat che certificano i segnali positivi in tema di lavoro, con la disoccupazione che scende e l'occupazione che in un anno è aumentata di oltre 500mila unità. Dati incoraggianti che ci spingono a fare sempre meglio, con politiche concrete per tagliare le tasse ai lavoratori, aiutare chi produce ricchezza e chi crea occupazione. Per un'Italia che riparte dal merito e dalla crescita».