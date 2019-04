Giustizia lumaca e sentenze non eseguite, liberi oltre settemila condannati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Aprile 2019, 09:00

«Quando tre anni fa lanciai l'allarme, sembrava fosse solo un problema del distretto di Napoli. Quello che è accaduto a Torino dimostra, invece, che è una difficoltà di molte Corti d'appello». Giuseppe De Carolis, presidente della Corte d'appello di Napoli, ricorda come, tre anni fa, denunciò le oltre 32mila sentenze arretrate che i suoi uffici non riuscivano a eseguire. Ora, può dire che aveva ragione ad aver voluto accendere quei riflettori. Tre anni dopo, le cose sono cambiate. In meglio.A fine 2017, la Corte d'appello ha potuto individuare una soluzione: la creazione di un ufficio di cancelleria solo per l'esecuzione delle sentenze. Un lavoro che spetta alle cancellerie delle singole sezioni della Corte, che sono però piene anche di molti altri adempimenti. Spiega il presidente De Carolis: «Il mio allarme fu accolto dal Csm e ho potuto avviare un ufficio con 4-5 persone solo per l'esecuzione. Vanno tutti ringraziati. Con grande impegno, lavorando anche di sabato, in un anno sono stati dimezzati gli arretrati. Tre giorni fa, ho sentito il presidente della Corte d'appello di Torino che mi ha chiesto quale fosse stata la mia formula». L'arretrato del 2016 era di 12mila sentenze con condanne detentive per più imputati. Erano l'emergenza, escludendo le 20mila sentenze con assoluzioni e prescrizioni di minore allarme sociale. Dice il procuratore generale Luigi Riello: «Noi emettiamo le ordinanze di arresto, sulla base dei provvedimenti della Corte d'appello. Dopo il primo anno dall'allarme del presidente De Carolis, la produttività nelle esecuzioni era già aumentata del 10 per cento». Ogni magistrato dovrebbe avere almeno tre dipendenti di cancelleria ad assisterlo nella sua attività. Alla Corte d'appello napoletana, però, sono meno di due. Depositate le sentenze, l'esecuzione diventa compito delle cancellerie. Ma, per legge, l'esecuzione delle sentenze deve avere almeno un funzionario dirigente presente. Da qui la necessità dell'ufficio aggiuntivo. I magistrati, invece, sono rimasti con vuoti di organico di 13 consiglieri.