Governo, centrodestra già spaccato Salvini apre a M5S, no di Berlusconi

Giovedì 15 Marzo 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 08:52

ROMA Berlusconi e Salvini non consumano ancora la rottura ma al momento viaggiano su due strade diverse. Entrambi affermano che si troverà l'accordo prima nel centrodestra, ribadiscono l'intenzione di marciare uniti su un programma condiviso, anche quando cominceranno le consultazioni. Ma ieri il leader del Carroccio ha aperto al dialogo con i Cinque stelle: Di Maio? «Nessun pregiudizio sui ruoli. Sul governo, mai alleanza con il Pd, tutto il resto possibile», ha spiegato. «Io avrei aperto a un governo con M5S? Sì, ho aperto la porta ma per cacciarli fuori!», il controcanto del Cavaliere che continua a sostenere la necessità di un esecutivo vero e di un sostegno dei dem su singoli provvedimenti, magari anche solo in Commissione.Due giorni fa è stato dato a Salvini il via libera per trattare sulle presidenze delle Camere e ieri ha sentito Di Maio, Martina e Grasso. «Rendere più veloci e trasparenti i regolamenti, tagliare vitalizi e spese inutili sarà una nostra priorità», è l'offerta di Salvini ai cinque stelle. Di Maio ha rilanciato: «Ho ricordato a Salvini che il M5s è la prima forza del Paese e vogliamo la presidenza della Camera». Ma il punto è che il leader della Lega deve innanzitutto fare i conto con Fi che continua a giocare la sua partita. «Berlusconi mi ha assicurato che ha tenuto il punto», ha spiegato Gianni Letta ad alcuni esponenti azzurri riferendo che il Colle non ha alcuna intenzione di mandare il Paese a nuove urne senza una nuova legge elettorale. Anche per questo motivo Salvini sta studiando una exit strategy. Intanto proverà ad allargare la maggioranza tramite una piattaforma programmatica. Non vuole accordi organici ma ribadisce serve «una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Non sono disponibile a partecipare a un governo a ogni costo che duri qualche mese». Cercherà una sponda con i pentastellati su alcuni punti, «vediamo se c'è un'idea comune anche di sviluppo che non si fondi sull'assistenza». Ma il giovane Matteo è consapevole che i numeri sono risicati e che non ci sono soldi a sufficienza nelle casse per fare la flat tax, l'abolizione della Fornero e il reddito di cittadinanza.