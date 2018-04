«M5S mai con i padani», a Napoli il bunker degli uomini di Fico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 8 Aprile 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 08:33

«Per tutta la campagna elettorale ho detto che se non avessimo avuto i numeri per governare da soli avrei fatto appello a tutte le altre forze politiche per parlare di temi e così ho fatto». All'indomani delle dichiarazioni rilasciate da Luigi Di Maio, nei meet-up napoletani l'irritazione è palpabile.Il capo politico pentastellato sembra non avere nessuna intenzione di sottoporre l'eventuale accordo di governo all'approvazione della base, come richiesto a gran voce dallo zoccolo duro dei parlamentari ortodossi campani. «Non può decidere tutto da solo. Prima mette nell'angolo i nostri portavoce per Statuto, e poi ci vuole fare sorbire l'accordicchio con quel razzista di Salvini che mille volte ha detto che i napoletani puzzano e fanno schifo. È andata a finire che la democrazia diretta è diventata democrazia. Ma diretta da lui», si sfoga un attivista che frequenta fin dalle origini il meet-up fondato da Roberto Fico. D'altra parte, basta dare un'occhiata alla pagina social del M5S di Napoli, per comprendere come gli attivisti guardino al nuovo presidente della Camera come all'unica ancora di salvezza. In bella vista, e pieno di elogi, Roberto Fico campeggia in ogni post pieno di like, mentre di Luigi Di Maio si sono perdute le tracce dal 22 marzo. Nessuno lo nomina, ma molti ne evocano la strategia politica. E non certo in termini lusinghieri.