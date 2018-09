Pronto il piano per il reddito di cittadinanza: «Soldi presi da altri sussidi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 23 Settembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il nodo da sciogliere. Scilla e Cariddi tra cui la manovra deve passare per arrivare in porto: i soldi per il reddito di cittadinanza, i 780 euro per ognuno dei cinque milioni di poveri assoluti italiani. Servono una decina di miliardi. Il Movimento Cinque Stelle vorrebbe finanziare buona parte della cifra, almeno 7 miliardi, facendo salire il deficit ben oltre la soglia del 2%. Il resto verrebbe pescato dai 2,7 miliardi del Rei, il reddito di inclusione per i più poveri varato dal governo Gentiloni.